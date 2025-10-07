В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС

Переговоры проходят в Шарм-эш-Шейх при посредничестве египетских и катарских посредников, которые помогают сторонам разработать механизм освобождения заложников и заключенных

Непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС начались днем 6 октября в Египте, сообщает Al Qahera News со ссылкой на источники. О старте переговоров также пишет Al Arabia. Делегации прибыли в Шарм-эш-Шейх.

По данным источников, египетские и катарские посредники помогают обеим сторонам разработать механизм освобождения всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Стороны также обсудят создания условий для обмена, достижение прочного мира и масштабы ухода Израиля из сектора Газа.

«Делегации-участницы прибыли, и начались встречи по вопросам обмена заключенными и задержанными, прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в сектор Газа», — сказал один из источников.

Во главе делегации ХАМАС в переговорах участвует Халиль аль-Хайей. Он прибыл в Египет в воскресенье, 5 октября.

США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС в конце сентября. В одном из его пунктов говорилось, что группировка должна вернуть всех заложников в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения». Это должно произойти после прекращения огня и отвода израильских войск.

В ответ, согласно этому плану, Израиль отпустит из тюрем 250 палестинских заключенных, осужденных пожизненно, и 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

После выполнения этих обязательств члены ХАМАС сдадут оружие в обмен на амнистию и возможность безопасно покинуть сектор. Группировка не будет участвовать в управлении сектором Газа, а Израиль откажется от его оккупации или аннексии.

Этот план поддержали ряд государств, в том числе Израиль. ХАМАС 3 октября заявил о согласии освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

После получения согласия от группировки президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки для «быстрого и безопасного освобождения заложников». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 октября начала приводить вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников.