В Египте завершился первый раунд непрямых переговоров Израиля и ХАМАС по Газе

Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе

Ожидается, что встречи продолжатся и 7 октября. Переговоры прошли при посредничестве Египта, Катара, США и Турции

В городе Шарм-эш-Шейх в Египте завершился первый раунд непрямых переговоров между делегациями Израиля и группировки ХАМАС, сообщает египетская газета Aleqaria и Erem News.

Как уточняется, раунд закончился в позитивной атмосфере. Встречи должны продолжится и 7 октября.

Источники в группировке ХАМАС сообщили, что первая встреча была проведена с участием посредников из Египта, Катара, США и Турции. В состав делегации ХАМАСА входили Халил аль-Хайя и Захер Джабарин. В результате была «определена дорожная карта для текущего раунда переговоров и определены их временные механизмы». Подробности издания не раскрыли.

Делегация ХАМАС также проинформировала посредников о том, что продолжающиеся израильские бомбардировки в секторе Газа представляют собой «реальную проблему для освобождения заключенных», подчеркнув необходимость прекращения полевых операций для создания атмосферы для продвижения переговоров.

Информированные палестинские источники рассказали, что обсуждения были сосредоточены на договоренности о прекращении огня, уход Израиля из сектора Газа, обмене пленными и заключенными, а также на неотложных гуманитарных вопросах.

Источники также отметили, что посредники пытаются установить четкие временные рамки для процесса обмена и зафиксировать перемирие на местах, ожидая, что переговоры продолжатся в течение нескольких дней из-за расхождений позиций двух сторон.

По данным израильского 13-го канала, как пишут Aleqaria и Erem News, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал делегацию на переговорах о том, что он «не проявит никакой гибкости в условиях плана Трампа на данном этапе», отметив, что, по оценкам Израиля, вероятно, ближайшие дни станут решающими в определении хода переговоров.

Переговоры стартовали накануне днем. США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

Позднее, 3 октября, ХАМАС согласился освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

После получения согласия от группировки президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки для «быстрого и безопасного освобождения заложников». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 октября начала приводить вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников.