 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе

В Египте завершился первый раунд непрямых переговоров Израиля и ХАМАС по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Ожидается, что встречи продолжатся и 7 октября. Переговоры прошли при посредничестве Египта, Катара, США и Турции

В городе Шарм-эш-Шейх в Египте завершился первый раунд непрямых переговоров между делегациями Израиля и группировки ХАМАС, сообщает египетская газета Aleqaria и Erem News.

Как уточняется, раунд закончился в позитивной атмосфере. Встречи должны продолжится и 7 октября.

Источники в группировке ХАМАС сообщили, что первая встреча была проведена с участием посредников из Египта, Катара, США и Турции. В состав делегации ХАМАСА входили Халил аль-Хайя и Захер Джабарин. В результате была «определена дорожная карта для текущего раунда переговоров и определены их временные механизмы». Подробности издания не раскрыли.

Делегация ХАМАС также проинформировала посредников о том, что продолжающиеся израильские бомбардировки в секторе Газа представляют собой «реальную проблему для освобождения заключенных», подчеркнув необходимость прекращения полевых операций для создания атмосферы для продвижения переговоров.

Информированные палестинские источники рассказали, что обсуждения были сосредоточены на договоренности о прекращении огня, уход Израиля из сектора Газа, обмене пленными и заключенными, а также на неотложных гуманитарных вопросах.

Источники также отметили, что посредники пытаются установить четкие временные рамки для процесса обмена и зафиксировать перемирие на местах, ожидая, что переговоры продолжатся в течение нескольких дней из-за расхождений позиций двух сторон.

По данным израильского 13-го канала, как пишут Aleqaria и Erem News, премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал делегацию на переговорах о том, что он «не проявит никакой гибкости в условиях плана Трампа на данном этапе», отметив, что, по оценкам Израиля, вероятно, ближайшие дни станут решающими в определении хода переговоров.

В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС
Политика

Переговоры стартовали накануне днем. США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС в конце сентября. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС в течение 72 часов освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план США и пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения продолжить бомбардировки Газы до полного разгрома группировки.

Позднее, 3 октября, ХАМАС согласился освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

После получения согласия от группировки президент США Дональд Трамп потребовал от Израиля немедленно прекратить бомбардировки для «быстрого и безопасного освобождения заложников». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 октября начала приводить вооруженные силы в готовность к реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
сектор Газа переговоры Израиль ХАМАС прекращение огня
Материалы по теме
В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС
Политика
В ХАМАС опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа
Политика
Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе отдать власть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Завершился первый раунд непрямых переговоров о прекращении огня в Газе Политика, 03:45
В Венесуэле предупредили о готовящейся попытке подрыва посольства США Политика, 03:24
Один из крупнейших инвесторов Европы предупредил о рисках из-за SpaceX Технологии и медиа, 02:55
Глава Минтруда не поддержал идею введения «налога на тунеядство» Общество, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
FT узнала, что ЕК хочет ввести пошлины 50% на импорт стали со всего мира Политика, 02:08
В Старом Осколе обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах Политика, 01:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В аэропортах Волгограда и Калуги приостановили полеты Политика, 01:38
Роспатент зарегистрировал торговую марку Coco Chanel Общество, 01:19
Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала Экономика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС Политика, 00:59
В Вологодской области произошло задымление электровоза Общество, 00:43
Рекордные траты без трофеев. Чем запомнилась работа Малышева в «Спартаке» Спорт, 00:32