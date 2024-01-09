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Военная операция на Украине ,  
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Гладков обязал чиновников и бюджетников пройти курсы экстренной медпомощи

Белгородским чиновникам и бюджетникам поручили пройти курсы первой помощи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Чиновники и работники бюджетной сферы Белгородской области должны будут до конца января 2024 года пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Такое поручение дал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании регионального правительства.

«До конца января провести обучение сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления и работников бюджетных учреждений, расположенных в первую очередь в городе Белгороде, с целью формирования навыков оказания первичной врачебной экстренной помощи», — сказал Гладков.

На втором этапе следует организовать обучение сотрудников коммерческих организаций, добавил Гладков. Если кто-то захочет пройти обучение раньше, нужно обеспечить все условия, поручил губернатор. Он отметил, что в регионе достаточно врачей для проведения обучения, также есть силы самообороны.

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Курсы по оказанию срочной доврачебной помощи возобновили работу в Белгороде 6 января. Гладков говорил, что это сделали по просьбе местных жителей. Бесплатные занятия проводят в поликлинике № 6, в центре молодежных инициатив и в кинотеатре «Октябрь», с 9 января будет проводиться углубленный курс в центре «Воин».

С конца декабря 2023 года Белгород неоднократно обстреливали из реактивных систем залпового огня. 30 декабря центр города попал под самый массированный удар. В результате погибли 29 человек, в том числе дети, пострадали около 110.

В период январских праздников обстрелы Белгорода продолжились, в городе неоднократно объявляли ракетную опасность, Минобороны отчитывалось об уничтожении снарядов из украинских РСЗО. 8 января Гладков сообщил, что с конца декабря в результате обстрелов в Белгороде были повреждены почти тысяча жилых помещений: 812 квартир в 82 жилых домах и 132 частных дома.

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Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область медицинская помощь чиновники бюджетники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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