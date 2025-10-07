Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года
Результаты голосования местных жителей, по которым территории Донбасса и Новороссии вошли в состав России, доказали правильность решений, принятых в феврале 2022 года, заявил президент Владимир Путин во время встречи с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне военной операции.
«Жители этих регионов [Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей] подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными», — сказал Путин.
Общаясь представителями оборонных ведомств, Путин попросил передать свою благодарность личному составу Вооруженных сил (ВС) России, отметив, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году.
Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.
