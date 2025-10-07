Путин поблагодарил российских военных
Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав Вооруженных сил России. Путин выразил свою благодарность на встрече с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне военной операции.
«Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно», — сказал Путин.
Он также сообщил, что российские войска взяли под контроль почти 5 тыс. кв. км территории в 2025 году, добавив, что решающая роль в этом принадлежит «солдатам и офицерам».
Путин провел встречу с военными в свой день рождения 7 октября.
