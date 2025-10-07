 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Дзядко и Котрикадзе внесли в перечень террористов и экстремистов

Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе (внесены в реестр иноагентов)
Тихон Дзядко и Екатерина Котрикадзе (внесены в реестр иноагентов) (Фото: Reuters)

Главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко, а также журналисток телеканала Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (все трое внесены в реестр иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов, опубликованный на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее, 6 октября, суд в Москве заочно арестовал Дзядко по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. В июле Следственный комитет завел на Дзядко уголовное дело о фейках про армию и о неисполнении обязанностей иноагента.

Аналогичные обвинения выдвинули Котрикадзе и Ратниковой. В начале октября их заочно арестовали.

Весной 2025 года МВД объявило Дзядко в розыск.

Блогера Никиту Ефремова внесли в перечень террористов и экстремистов
Политика
Никита Ефремов

В 2023 году Генпрокуратура признала нежелательными филиалы «Дождя» в Латвии и Нидерландах — SIA TV Rain и TVR Studios B.V., основанные Натальей Синдеевой (признана иноагентом). Ведомство обвинило канал в «распространении материалов экстремистских организаций, террористических организаций, иностранных агентов», дискредитации властей и «распространении недостоверных сведений о специальной военной операции».

«Дождь» приостановил работу в России в марте 2022 года. Позднее канал возобновил вещание в Европе.

Евгений Вахляев
«Дождь» Тихон Дзядко террористы экстремисты Росфинмониторинг
