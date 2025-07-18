СК завел дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко
Следственный комитет завел уголовное дело на главреда «Дождя» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко и ведущих телеканала Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (все трое включены в реестр иноагентов). Они стали фигурантами дела о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагентов.
Следствие рассматривает вопрос об объявлении Котрикадзе и Ратниковой в розыск. Дзядко ранее уже объявили в розыск.
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