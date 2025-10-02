 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову

Екатерину Котрикадзе
Екатерину Котрикадзе (Фото: Владимир Родионов / ТАСС)

Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистов, ведущих телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (обе внесены в реестр иноагентов).

Котрикадзе и Ратникова также объявлены в международный розыск.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков назвал очевидной поставку разведданных США Украине Политика, 11:51
Песков сравнил с бандой участников дискуссии об изъятии активов России Политика, 11:49
Кремль пообещал дать должный ответ на передачу «Томагавков» Украине Политика, 11:45
Проект Sentiss «Зоркие сердца» стал лауреатом национальной премии Пресс-релиз, 11:43
СФР назвал средний размер единовременных выплат по накопительной пенсии Общество, 11:43
В России испытали кинетическое оружие против любых беспилотников Технологии и медиа, 11:39
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе» Политика, 11:39
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Женщину на остановке в Мытищах убило слетевшее с грузовика колесо Общество, 11:36
Игрок «Вильярреала» пропустил матч ЛЧ из-за иудейского праздника Спорт, 11:35
Курс биткоина вырос и находится в 5% от рекорда. Что с другими монетами Крипто, 11:34
Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову Политика, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Бельгия отказалась изымать активы России без разделения рисков с ЕС Политика, 11:26
Sollers объявил старт продаж и назвал цены на новый пикап ST9 Авто, 11:21