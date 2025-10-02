Суд в Москве заочно арестовал Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову
Головинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистов, ведущих телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе и Валерию Ратникову (обе внесены в реестр иноагентов).
Котрикадзе и Ратникова также объявлены в международный розыск.
Материал дополняется
