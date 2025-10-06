Суд заочно арестовал главреда «Дождя» Тихона Дзядко

Против Дзядко летом завели уголовное дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагента. Журналист объявлен в розыск

Тихон Дзядко (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Суд в Москве заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (включен в реестр иноагентов) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичных судов.

Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Дзядко на территорию России, либо с момента задержания, говорится в сообщении.

В июле Следственный комитет завел на Дзядко уголовное дело о фейках про армию и неисполнении обязанностей иноагента. Аналогичные обвинения выдвинули в отношении ведущих канала – Екатерины Котрикадзе и Валерии Ратниковой (обе включены в реестр иноагентов). В начале октября их заочно арестовали.

МВД объявило в розыск Дзядко весной 2025 года.

Генпрокуратура в 2023 году признала нежелательными филиалы «Дождя» в Латвии и Нидерландах — SIA TV Rain и TVR Studios B.V., основанных Натальей Синдеевой (признана иноагентом). Ведомство обвинило канал в «распространении материалов экстремистских организаций, террористических организаций, иностранных агентов», дискредитации властей и «распространении недостоверных сведений о специальной военной операции».

«Дождь» приостановил работу в России в марте 2022 года после того, как Роскомнадзор заблокировал доступ к его сайту. Позднее канал возобновил вещание в Европе. Дзядко занимает пост главреда «Дождя» с конца 2019 года.