Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя»

Валерия Ратникова (Фото: ratnikova_tut / Telegram)

Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена в реестр иноагентов) по делу о фейках про российскую армию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ходатайство об аресте было зарегистрировано 1 октября.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок исчисляется со дня установления места нахождения обвиняемой и доставления ее на территорию РФ», — сказали в суде.

РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.

В июле Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и о неисполнении обязанностей иноагентов в отношении Ратниковой, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен в реестр иноагентов) и ведущей канала Екатерины Котрикадзе (также внесена в реестр иноагентов). Журналисты находятся за границей и объявлены в розыск.

Минюст внес Ратникову в реестр иноагентов в декабре 2023 года, объяснив это тем, что она «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России, а также российской армии.