Суд в Москве заочно арестовал журналистку «Дождя»
Головинский суд Москвы заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией) Валерию Ратникову (внесена в реестр иноагентов) по делу о фейках про российскую армию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Ходатайство об аресте было зарегистрировано 1 октября.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок исчисляется со дня установления места нахождения обвиняемой и доставления ее на территорию РФ», — сказали в суде.
РБК обратился за комментарием в Мосгорсуд.
В июле Следственный комитет возбудил дело о фейках про армию и о неисполнении обязанностей иноагентов в отношении Ратниковой, главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (внесен в реестр иноагентов) и ведущей канала Екатерины Котрикадзе (также внесена в реестр иноагентов). Журналисты находятся за границей и объявлены в розыск.
Минюст внес Ратникову в реестр иноагентов в декабре 2023 года, объяснив это тем, что она «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» России, а также российской армии.
Читайте РБК в Telegram.
Дуров дал интервью американскому журналисту
Дуров рассказал о покушении на него и последствиях
Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым
Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине
В США официально наступил шатдаун
Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море
Орбан сравнил возможности России и Европы
Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов
Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов