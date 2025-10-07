Нацпарк в Казахстане начал расследование после купания Дурова в озере

Павел Дуров (Фото: durov / Telegram)

Национальный парк «Кольсайские озера» начал расследование в связи с нелегальным купанием основателя мессенджера Telegram миллиардера Павла Дурова в Кольсайских озерах, передает Tengri Live. Нацпарк накажет сотрудников, допустивших нарушение правил.

Ранее Дуров опубликовал в своем Telegram историю, на кадрах бизнесмен идет в воде с голым торсом, на заднем фоне возвышаются горы, усыпанные снегом.

В нацпарке позже подчеркнули, что купаться в озерах Кольсай строго запрещено, это административное правонарушение, а потому руководство парка начало служебное расследование. «Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащий контроль закрепленного участка», — сообщили в нацпарке, не упомянув про возможный штраф для самого Дурова.

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка, а значит, любое нарушение правил грозит штрафом по ст. 380-1 КоАП Казахстана — 39 320 тенге (около 5950 руб.).

Дуров приехал в Казахстан в октябре. Он в том числе посетил школу для детей из сел IQanat High School, попечителем которой является. Позже на форуме Digital Bridge Дуров сообщил также, что Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане.