Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане, его слова передает Nur.kz. Год назад именно в этой стране был открыт первый региональный офис мессенджера.
Дуров подчеркнул, что стороны будут работать над новой технологией, которая совместит блокчейн и нейросети.
«Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке», — пояснил Дуров.
В рамках своей поездки в Казахстан Дуров ранее посетил частную школу для одаренных учеников. Сам он является попечителем этого учебного заведения. Год назад миллиардер пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных подростков.
Это не первый визит Дурова в Казахстан. Он посещал республику в июне прошлого года по приглашению властей страны. Тогда регулятор Казахстана одобрил торги Toncoin на лицензированных платформах. По словам основателя Telegram, «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями» — страна привлекает международные компании и технологические стартапы «благодаря политике, благоприятной для бизнеса», и налогам.
