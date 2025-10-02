Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

Дуров объявил о совместном проекте Telegram и властей Казахстана в сфере ИИ

Telegram в Казахстане начнет разрабатывать новую технологию, совмещающую блокчейн и нейросети, заявил Дуров. Для этого в республике откроют ИИ-лабораторию. Еще год назад в стране открылся первый региональный офис мессенджера

Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Imago / Global Look Press)

Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане, его слова передает Nur.kz. Год назад именно в этой стране был открыт первый региональный офис мессенджера.

Дуров подчеркнул, что стороны будут работать над новой технологией, которая совместит блокчейн и нейросети.

«Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке», — пояснил Дуров.

В рамках своей поездки в Казахстан Дуров ранее посетил частную школу для одаренных учеников. Сам он является попечителем этого учебного заведения. Год назад миллиардер пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных подростков.

Это не первый визит Дурова в Казахстан. Он посещал республику в июне прошлого года по приглашению властей страны. Тогда регулятор Казахстана одобрил торги Toncoin на лицензированных платформах. По словам основателя Telegram, «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями» — страна привлекает международные компании и технологические стартапы «благодаря политике, благоприятной для бизнеса», и налогам.