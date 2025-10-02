 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

Дуров объявил о совместном проекте Telegram и властей Казахстана в сфере ИИ
Telegram в Казахстане начнет разрабатывать новую технологию, совмещающую блокчейн и нейросети, заявил Дуров. Для этого в республике откроют ИИ-лабораторию. Еще год назад в стране открылся первый региональный офис мессенджера
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Imago / Global Look Press)

Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на форуме Digital Bridge в Астане, его слова передает Nur.kz. Год назад именно в этой стране был открыт первый региональный офис мессенджера.  

Дуров подчеркнул, что стороны будут работать над новой технологией, которая совместит блокчейн и нейросети.

«Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализированной компьютерной системой в частном порядке», — пояснил Дуров.

Дуров приехал в школу для детей из сел в Казахстане
Общество
Павел Дуров

В рамках своей поездки в Казахстан Дуров ранее посетил частную школу для одаренных учеников. Сам он является попечителем этого учебного заведения. Год назад миллиардер пожертвовал $350 тыс. на обучение 12 перспективных подростков. 

Это не первый визит Дурова в Казахстан. Он посещал республику в июне прошлого года по приглашению властей страны. Тогда регулятор Казахстана одобрил торги Toncoin на лицензированных платформах.  По словам основателя Telegram, «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями» — страна привлекает международные компании и технологические стартапы «благодаря политике, благоприятной для бизнеса», и налогам.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Павел Дуров искусственный интеллект нейросети Казахстан
Материалы по теме
Дуров рассказал, что верит в рост биткоина до $1 млн
Политика
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях
Общество
Дуров рассказал о гордости за роль Telegram в протестах против Макрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51