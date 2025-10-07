 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Павел Дуров показал купание в озере, за плавание в котором штрафуют

Павел Дуров показал купание в озере в Казахстане, за плавание в котором штрафуют

Павел Дуров показал купание в озере, за плавание в котором штрафуют
Video

Основатель Telegram Павел Дуров искупался в озере на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания в холодной воде бизнесмен выложил в истории своего телеграм-канала.

«Это было хорошее плавание», — подписал историю Дуров. На кадрах видны заснеженные горы, а фоном играет этническая музыка.

«Это административное правонарушение, нарушителю грозит штраф. Здесь запрещено всем купаться. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но все время на месте они находиться не могут, поэтому вполне могли не увидеть», — прокомментировали ситуацию в администрации парка (цитата по изданию Orda).

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка, а значит, любое нарушение правил грозит штрафом по ст. 380-1 КоАП Казахстана — 39 320 тенге (около 5950 руб.).

В октябре Дуров приехал в Казахстан и посетил в том числе школу для детей из сел IQanat High School, попечителем которой является. Бизнесмен прогулялся по кампусу, поделился с учениками историями о первых шагах в программировании и сфотографировался со всеми желающими. Позже на форуме Digital Bridge Дуров сообщил также, что Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане.

Также в рамках своего визита в страну основатель мессенджера встретился с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили вопросы сотрудничества в области образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Токаев дал высокую оценку мессенджеру с точки зрения его вклада в развитие цифровой повестки Казахстана.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Егор Алимов
Павел Дуров Казахстан озеро Заповедник штраф
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
