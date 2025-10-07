Павел Дуров показал купание в озере, за плавание в котором штрафуют

Павел Дуров показал купание в озере в Казахстане, за плавание в котором штрафуют

Основатель Telegram Павел Дуров искупался в озере на территории национального заповедника «Кольсайские озера» в Казахстане, за плавание в котором предусмотрен штраф. Кадры купания в холодной воде бизнесмен выложил в истории своего телеграм-канала.

«Это было хорошее плавание», — подписал историю Дуров. На кадрах видны заснеженные горы, а фоном играет этническая музыка.

«Это административное правонарушение, нарушителю грозит штраф. Здесь запрещено всем купаться. На среднем озере ведется конный обход территории сотрудниками парка. Но все время на месте они находиться не могут, поэтому вполне могли не увидеть», — прокомментировали ситуацию в администрации парка (цитата по изданию Orda).

Кольсайские озера — часть государственного национального природного парка, а значит, любое нарушение правил грозит штрафом по ст. 380-1 КоАП Казахстана — 39 320 тенге (около 5950 руб.).

В октябре Дуров приехал в Казахстан и посетил в том числе школу для детей из сел IQanat High School, попечителем которой является. Бизнесмен прогулялся по кампусу, поделился с учениками историями о первых шагах в программировании и сфотографировался со всеми желающими. Позже на форуме Digital Bridge Дуров сообщил также, что Telegram запустит свою ИИ-лабораторию в Казахстане.

Также в рамках своего визита в страну основатель мессенджера встретился с президентом республики Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудили вопросы сотрудничества в области образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Токаев дал высокую оценку мессенджеру с точки зрения его вклада в развитие цифровой повестки Казахстана.