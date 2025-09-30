 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Павел Дуров рассказал о покушении на него в 2018 году

Павел Дуров рассказал, что в 2018 году пережил покушение: после контакта с неизвестным веществом он потерял силы, не мог дышать и две недели был не способен ходить. По словам предпринимателя, он не поделился этим с командой
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Hubert Boesl Source / dpa / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью Лексу Фридману, как не мог две недели ходить после того, как на него было совершено покушение в 2018 году.

«Я приехал домой, открыл дверь арендованного таунхауса, где был странный сосед, и он что-то мне там оставил у двери. И час спустя, когда я уже лежал в кровати, а жил я один, мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать», — рассказал Дуров.

По словам предпринимателя, тогда он начал терять зрение и слух, вскоре ему стало трудно дышать. «Это было трудно объяснить. Но в одном я был уверен: «Ну вот и все», — сказал Дуров.

По его словам, на следующий день он очнулся на полу и не мог встать из-за слабости по всему телу, он также обратил внимание на полопавшиеся сосуды. «Со мной такого никогда не было. Я потом две недели ходить не мог. Я сидел дома и решил не рассказывать своей команде, ведь я не хотел их волновать. Но было тяжело», — вспомнил он.

Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров
База знаний
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предприниматель добавил, что в 2018 году был «не лучший момент», чтобы делиться с командой проблемами со здоровьем, поскольку его сотрудники пытались привлечь средства для блокчейн-проекта The Open Network (TON), в то же время несколько стран пытались заблокировать Telegram.

В апреле 2018 года Роскомнадзор по решению суда приступил к блокировке Telegram на территории России. Причиной стал отказ компании предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. В мае того же года доступ к Telegram был официально ограничен властями Ирана. Причина — опасения по поводу национальной безопасности и «подстрекательства к беспорядкам».

Авторы
Теги
Персоны
Алина Черкашина, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Павел Дуров Telegram покушение на убийство
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
