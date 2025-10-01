 Перейти к основному контенту
Дуров приехал в школу для детей из сел в Казахстане

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: IQanat)

Основатель Telegram Павел Дуров пообщался с учениками казахстанской частной школы IQanat High School, попечителем которой является. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказало руководство учебного заведения.

Миллиардер прогулялся по кампусу, поделился с учениками историями о первых шагах в программировании и сфотографировался со всеми желающими.

«Для 500 ребят из аулов это был настоящий праздник — лучше, чем день рождения! Лично пообщаться с человеком, чьи проекты имеют более 1 млрд пользователей», — говорится в публикации.

Отдельно Дуров встретился с 12 «айканатовцами» (учащимися школы), которым он оплатил обучение год назад, сказано в посте. Для этого предприниматель пожертвовал школе $350 тыс.

Павел Дуров

IQanat High School of Burabay — частная школа-пансионат для одаренных старшеклассников. Их обучают по международной двухгодичной программе Cambridge A-level и готовят к поступлению в лучшие вузы мира.

Дуров уже приезжал в Казахстан в июне прошлого года по приглашению властей страны. Во время этой поездки регулятор республики одобрил торги Toncoin на лицензированных платформах. Дуров также посетил Алма-Ату, Астану, национальный парк «Бурабай» и Чарынский каньон.

По словам основателя Telegram, «красота Казахстана может соперничать только с его амбициями» — страна привлекает международные компании и технологические стартапы «благодаря политике, благоприятной для бизнеса» и налогам.

