 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Грузии

Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Тбилисский городской суд взял под стражу всех пятерых предполагаемых организаторов штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября, сообщает агентство Interpressnews.

Под стражу заключены оперный певец Паата Бурчуладзе, экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава, а также оппозиционеры Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

Прокурор Важа Тодуа пояснил, что арест необходим из-за опасений, что обвиняемые могут скрыться, совершить новые преступления или уничтожить доказательства.

Адвокаты арестованных не согласились с ходатайством прокурора и заявили о политической мотивированности дела. Они также потребовали освободить своих подзащитных без избрания меры пресечения.

Никто из пяти арестованных не признал себя виновным.

Премьер Грузии заявил о пятой попытке революции в стране
Политика
Протестующий с грузинским флагом разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу, во время митинга оппозиции в день местных выборов в Тбилиси, Грузия, 4 октября 2025 года

Зоделаве, Бурчуладзе и Надирадзе предъявлены обвинения по ст. 222 (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группой лиц), ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 Уголовного кодекса Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти), которая предусматривает до девяти лет лишения свободы. Лаше Беридзе предъявлено обвинение по первым двум статьям, Паате Манджгаладзе предъявлено обвинение только по статье 225.

По версии прокуратуры, 4 октября на площади Свободы Бурчуладзе представил план действий, «согласно которому участники группового насилия должны были немедленно задерживать отдельных представителей власти и применять различные незаконные меры воздействия в отношении нежелательных для них лиц», а Зоделава призвал протестующих направиться к зданию администрации президента и «захватить его силой».

4 октября в Тбилиси прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти».

Часть протестующих попытались ворваться в президентскую резиденцию и проникли во двор, но спецназ оттеснил их с помощью слезоточивого газа и водометов. В результате протестов пострадали шесть митингующих и 21 полицейский.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
арест суд Тбилиси Грузия
Материалы по теме
В Грузии нашли связь найденного под Тбилиси оружия с Украиной
Политика
МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти
Политика
Премьер Грузии возложил ответственность за протесты на посла ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
ВС поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства Общество, 16:15
Развивающиеся рынки показали самый масштабный рост с 2009 года Инвестиции, 16:13
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России Политика, 16:12
В СК назвали версию пропажи семьи среди скал в Красноярском крае Общество, 16:09
Криптокомпания Tether выдвинет кандидатов в совет директоров «Ювентуса» Крипто, 16:03
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой Общество, 15:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Мусор я или право имею»: на «Маяке» показали мультфильм «На выброс» Life, 15:49
«Ахмат» попросил судейскую комиссию разобрать скандальное удаление Ндонга
РАДИО
 Спорт, 15:47
Росавиация предупредила о потере авиапарками 539 самолетов и вертолетов Бизнес, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:40
Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года Политика, 15:38
Владислав Бакальчук подал в суд иск о порядке общения с детьми Общество, 15:38