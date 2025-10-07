Суд арестовал пятерых организаторов штурма президентского дворца в Грузии

Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

Тбилисский городской суд взял под стражу всех пятерых предполагаемых организаторов штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября, сообщает агентство Interpressnews.

Под стражу заключены оперный певец Паата Бурчуладзе, экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава, а также оппозиционеры Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе.

Прокурор Важа Тодуа пояснил, что арест необходим из-за опасений, что обвиняемые могут скрыться, совершить новые преступления или уничтожить доказательства.

Адвокаты арестованных не согласились с ходатайством прокурора и заявили о политической мотивированности дела. Они также потребовали освободить своих подзащитных без избрания меры пресечения.

Никто из пяти арестованных не признал себя виновным.

Зоделаве, Бурчуладзе и Надирадзе предъявлены обвинения по ст. 222 (попытка захвата и блокирования объектов стратегического и особого значения, совершенная группой лиц), ст. 225 (организация и руководство групповым насилием) и ст. 317 Уголовного кодекса Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти), которая предусматривает до девяти лет лишения свободы. Лаше Беридзе предъявлено обвинение по первым двум статьям, Паате Манджгаладзе предъявлено обвинение только по статье 225.

По версии прокуратуры, 4 октября на площади Свободы Бурчуладзе представил план действий, «согласно которому участники группового насилия должны были немедленно задерживать отдельных представителей власти и применять различные незаконные меры воздействия в отношении нежелательных для них лиц», а Зоделава призвал протестующих направиться к зданию администрации президента и «захватить его силой».

4 октября в Тбилиси прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти».



Часть протестующих попытались ворваться в президентскую резиденцию и проникли во двор, но спецназ оттеснил их с помощью слезоточивого газа и водометов. В результате протестов пострадали шесть митингующих и 21 полицейский.