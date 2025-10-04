В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от президентского дворца

В Тбилиси полиция применила водометы и оттеснила протестующих от президентского дворца, спецназ занял площадь Орбелиани. На фоне подсчета голосов после выборов в городе продолжаются столкновения и мирные акции

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Полиция в Тбилиси оттеснила протестующих от президентского дворца, спецназ занял площадь Орбелиани, сообщает «Sputnik Грузия».

Между улицей Георгия Атонели и базаром Орбелиани часть протестующих строят баррикады перед спецназом и поджигают их.

Возле резиденции участники беспорядков бросают в силовиков камни. Против протестующих там применили водометы. С помощью громкоговорителей демонстрантов призывают разойтись.

На проспекте Руставели продолжается мирная протестная акция, пишет Newsgeorgia.

4 октября на фоне выборов в органы местного самоуправления несколько акций протеста проходят в Тбилиси. Сначала протестующие перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента, а затем ворвались во двор президентского дворца.

В МВД Грузии заявили, что проходящий митинг превысил нормы, установленные Законом о собраниях и манифестациях.

Студенты назвали целью митинга борьбу за родину и обвинили действующие власти, в том числе премьера Ираклия Кобахидзе, в тесной связи с Россией.

Выборы в Грузии завершились в 20:00 (19:00 мск). По всей стране были открыты более 3 тыс. избирательных участков. Для участия в выборах зарегистрированы 12 политических партий. В Тбилиси также проходят выборы мэра, на них зарегистрированы девять кандидатов.

По словам Кобахидзе, правящая «Грузинская мечта» одерживает победу на выборах, набрав более 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси и крупнейшие города страны.

По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, предварительные результаты станут известны примерно через два часа после окончания голосования.