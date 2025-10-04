Массовые протесты в день местных выборов в Тбилиси. Фоторепортаж
Протестующие перекрывали движение, несли государственные флаги, скандируя: «Грузия, Грузия!»
Демонстранты обвинили действующие власти в тесных связях с Россией и отказе от курса на евроинтеграцию.
Часть протестующих собралась на Площади Свободы.
Вечером демонстранты попытались штурмовать президентский дворец.
В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона.
Протестующим удалось прорвать металлические ограждения и попасть во двор.
Спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Демонстрации на центральных улицах Тбилиси продолжаются уже около года.
Протестующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в силовиков.
Есть раненые как среди демонстрантов, так и среди силовиков.
В Тбилиси 4 октября прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Основные акции начались около 16:00 мск на проспекте Руставели и площади Свободы.
Протестующие перекрывали движение, требуя перемен и обвиняя действующие власти в тесных связях с Россией. К вечеру была предпринята попытка штурма президентского дворца: демонстранты прорвали металлические ограждения и попали во двор. Силовые структуры применили водометы и вытеснили протестующих.
