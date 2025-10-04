Массовые протесты в день местных выборов в Тбилиси. Фоторепортаж

Появились кадры с акций протеста в Тбилиси в день местных выборов

В Тбилиси 4 октября прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Митингующим удалось прорваться во двор президентского дворца, позже силовики оттеснили их

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Протестующие перекрывали движение, несли государственные флаги, скандируя: «Грузия, Грузия!» Фото: David Mdzinarishvili / EPA / ТАСС Демонстранты обвинили действующие власти в тесных связях с Россией и отказе от курса на евроинтеграцию. Фото: Михаил Егиков / ТАСС Часть протестующих собралась на Площади Свободы. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Вечером демонстранты попытались штурмовать президентский дворец. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters В МВД Грузии заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Протестующим удалось прорвать металлические ограждения и попасть во двор. Фото: Михаил Егиков / ТАСС Фото: РИА Новости Спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей и водометы. Фото: РИА Новости Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Демонстрации на центральных улицах Тбилиси продолжаются уже около года. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Протестующие бросали камни в президентский дворец и запускали пиротехнику в силовиков. Фото: Михаил Егиков / ТАСС Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Есть раненые как среди демонстрантов, так и среди силовиков.

В Тбилиси 4 октября прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Основные акции начались около 16:00 мск на проспекте Руставели и площади Свободы.

Протестующие перекрывали движение, требуя перемен и обвиняя действующие власти в тесных связях с Россией. К вечеру была предпринята попытка штурма президентского дворца: демонстранты прорвали металлические ограждения и попали во двор. Силовые структуры применили водометы и вытеснили протестующих.