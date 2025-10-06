Премьер Грузии заявил о пятой попытке революции в стране

Кобахидзе объявил о пятой попытке устроить революцию в стране за четыре года и заверил, что все, кто был причастен к штурму президентского дворца, понесут наказание. В стране идет спецоперация для их поимки

Протестующий с грузинским флагом разговаривает с полицейскими, блокирующими улицу, во время митинга оппозиции в день местных выборов в Тбилиси, Грузия, 4 октября 2025 года (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе («Грузинская мечта») объявил о пятой попытке устроить революцию в стране. Об этом он сказал в эфире Rustavi 2.

Премьер подчеркнул, что главная задача — чтобы никто не осмелился предпринять новую попытку, и заверил, что все, кто был причастен к штурму президентского дворца, понесут наказание, в стране идет спецоперация для их поимки.

«За эти четыре года мы стали свидетелями пятой попытки организации революции в нашей стране <...>, которая в данном случае также была поддержана извне <...>. Несмотря на это, конечно, государство и в этом случае оказалось на высоте, и, естественно, эта пятая попытка также была пресечена. Но главное здесь то, что мы не можем ждать шестой, седьмой, восьмой попытки», — заявил он.

По его словам, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили «была готова войти в президентскую резиденцию, но затем дистанцировалась». Зурабишвили в X заявила, что отвергает «фарс с захватом президентского дворца». «Как законный президент, я официально отвергаю это и продолжаю мирно стоять рядом со своим народом, пока мы не победим на новых выборах», — написала она.

Кобахидзе обвинил «молодежную экстремистскую группировку», целью которой был «штурм государства, однако этот штурм не увенчался успехом».

Накануне премьер заявил, что в субботу в Тбилиси была предпринята «попытка госпереворота, организованная иностранными спецслужбами». «Грузия не та страна, где иностранным агентам позволят свергнуть власть», — подчеркнул Кобахидзе.

Прокуратура предъявила обвинение пяти членам оргкомитета протестной акции 4 октября после попытки штурма президентского дворца.

Обвиняемые — член политсовета «Единого национального движения» (ЕНД) бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, бывший генпрокурор Муртаз Зоделава; основатель общественной платформы «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе; член ЕНД, депутат Тбилисского сакребуло трех созывов Ираклий Надирадзе; бывший заместитель начальника Генштаба ВС Лаша Беридзе; генсекретарь партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.

Им инкриминируют три статьи УК: 222 (попытка захвата или блокирования стратегических объектов или объектов особого значения), 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 317 (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии). Фигурантам дела грозит до девяти лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, 4 октября на площади Свободы Бурчуладзе представил план действий, «согласно которому участники группового насилия должны были немедленно задерживать отдельных представителей власти и применять различные незаконные меры воздействия в отношении нежелательных для них лиц», а Зоделава призвал протестующих направиться к зданию администрации президента и «захватить его силой».

4 октября в Тбилиси прошли массовые протесты. В этот день в стране состоялись выборы в органы местного самоуправления. Оргкомитет объявил нынешнее правительство Грузии нелегитимным и потребовал начать «мирную передачу власти». Часть протестующих попытались ворваться в президентскую резиденцию, но спецназ оттеснил их с помощью слезоточивого газа и водометов.