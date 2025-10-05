На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский

В результате массовых протестов в Тбилиси в день выборов в органы местного самоуправления пострадали шесть митингующих и 21 полицейский, сообщил Минздрав страны, передает «Sputnik Грузия».

«У госпитализированных наблюдаются различные виды повреждений. Состояние здоровья одного из полицейских тяжелое. Часть пострадавших проходит медицинские обследования и остается под наблюдением врачей», — цитирует агентство сообщение Минздрава.

Еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.

Ранее говорилось о 14 пострадавших полицейских.

В субботу, 4 октября, в 64 городах и районах Грузии проходили выборы мэров и депутатов местных совещательных органов — сакребуло.

В день выборов в Тбилиси прошли массовые протесты — демонстранты перекрыли дорогу и собрались перед зданием парламента, другая группа людей направилась к президентскому дворцу. Часть митингующих прорвалась во двор здания, их разогнали сотрудники полиции.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза и отметил, что тот поддержал акции протеста.

Как сообщил «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные ЦИК, после обработки 99,4% бюллетеней кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал 71,58% голосов и сохранил пост действующего главы грузинской столицы. Его основной конкурент от партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе с результатом 12,43% оказался на втором месте.