Силы ПВО России за сутки сбили 416 беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшие сутки 416 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того, силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — там ПВО перехватила 62 БПЛА.
В Старом Осколе Белгородской области обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах и повредили 20 автомобилей. В Воронежской области обломки беспилотников повредили сети котельной, стену и забор частного дома, а также автомобиль.
На фоне угрозы атаки беспилотников временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Сочи, Геленджика, Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.
