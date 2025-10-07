 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Силы ПВО России за сутки сбили 416 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшие сутки 416 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Кроме того, силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — там ПВО перехватила 62 БПЛА.

ПВО уничтожила 25 дронов над регионами России и Черным морем
Политика
Фото:Global Look Press

В Старом Осколе Белгородской области обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах и повредили 20 автомобилей. В Воронежской области обломки беспилотников повредили сети котельной, стену и забор частного дома, а также автомобиль.

На фоне угрозы атаки беспилотников временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Сочи, Геленджика, Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
беспилотники Военная операция на Украине Россия
