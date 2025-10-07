Силы ПВО России за сутки сбили 416 беспилотников

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшие сутки 416 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Кроме того, силы ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — там ПВО перехватила 62 БПЛА.

В Старом Осколе Белгородской области обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах и повредили 20 автомобилей. В Воронежской области обломки беспилотников повредили сети котельной, стену и забор частного дома, а также автомобиль.

На фоне угрозы атаки беспилотников временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Ярославля, Сочи, Геленджика, Волгограда, Калуги и Нижнего Новгорода.