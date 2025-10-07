Гладков: в Старом Осколе обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах

В Старом Осколе Белгородской области обломки сбитого дрона повредили остекление 15 квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, осколками были повреждены 20 припаркованных у дома автомобилей. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 6 октября над территорией Белгородской области ПВО перехватила 30 беспилотников, в течение дня над регионом сбили 18 дронов и несколько ракет.

В результате обстрела погибли два человека, а на нескольких улицах Белгорода возникли перебои с электроснабжением.