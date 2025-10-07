 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Старом Осколе обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах

Гладков: в Старом Осколе обломки сбитого БПЛА выбили окна в 15 квартирах
Сюжет
Военная операция на Украине

В Старом Осколе Белгородской области обломки сбитого дрона повредили остекление 15 квартир жилого дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, осколками были повреждены 20 припаркованных у дома автомобилей. Глава региона уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет
Политика

В ночь на 6 октября над территорией Белгородской области ПВО перехватила 30 беспилотников, в течение дня над регионом сбили 18 дронов и несколько ракет.

В результате обстрела погибли два человека, а на нескольких улицах Белгорода возникли перебои с электроснабжением.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Белгородская область Вячеслав Гладков Старый Оскол БПЛА
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
