ПВО уничтожила 25 дронов над регионами России и Черным морем
С 7:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России и Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 16. Шесть дронов уничтожили над Нижегородской областью, три — над Московским регионом.
Ранее Минобороны сообщило о перехвате 184 дронов над российскими регионами и Черным морем за ночь на 7 октября. Из них 30 беспилотников сбили над Нижегородской областью, 13 — над Черным морем и два — над Московским регионом, один из них летел на Москву.
За ночь ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотной атаки вводили аэропорты Нижнего Новгорода, Волгограда, Калуги, Ярославля, а утром — аэропорты Сочи и Геленджика. В последних двух меры продолжают действовать. В авиагавани Ярославля ограничения сняли в 9:24 мск.
Читайте РБК в Telegram.
Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов