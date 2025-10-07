ПВО уничтожила 25 дронов над регионами России и Черным морем

Фото: Global Look Press

С 7:00 до 8:00 мск средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над тремя регионами России и Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего беспилотников перехватили над акваторией Черного моря — 16. Шесть дронов уничтожили над Нижегородской областью, три — над Московским регионом.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате 184 дронов над российскими регионами и Черным морем за ночь на 7 октября. Из них 30 беспилотников сбили над Нижегородской областью, 13 — над Черным морем и два — над Московским регионом, один из них летел на Москву.

За ночь ограничения на полеты на фоне угрозы беспилотной атаки вводили аэропорты Нижнего Новгорода, Волгограда, Калуги, Ярославля, а утром — аэропорты Сочи и Геленджика. В последних двух меры продолжают действовать. В авиагавани Ярославля ограничения сняли в 9:24 мск.