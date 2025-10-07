Обломки дронов повредили сети котельной в Воронежской области
За ночь над Воронежской областью уничтожили 17 беспилотников, обломки повредили сети котельной, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Дроны сбили в пяти районах и одном городе.
«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», — написал он в своем телеграм-канале.
Материал дополняется
