За ночь над Россией сбили 184 дрона

Фото: Минобороны России

За ночь силы ПВО сбили над территорией России 184 беспилотника, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Курской областью — там ПВО перехватила 62 БПЛА. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, над Нижегородской областью — 30, а над Воронежской — 18.

13 дронов уничтожили над акваторией Черного моря, над Липецкой областью — шесть, над Калужской — пять, над Тульской — четыре.

Над Ростовской и Рязанской областями сбили по три беспилотника, над Крымом, Брянской и Орловской областями — по два. Еще два уничтожили над территорией Московского региона, один из них летел на Москву, один дрон был сбит над Вологодской областью.

Приостановка приема и выпуска самолетов продолжает действовать в аэропортах Ярославля, Сочи и Геленджика. Аэропорты Волгограда, Калуги, Новгорода ограничительные меры сняли.

В Старом Осколе Белгородской области обломки беспилотника повредили остекление в 15 квартирах жилого дома и повредили 20 автомобилей. В Воронежской области обломки БПЛА повредили сети котельной, стену и забор частного дома, а также автомобиль.

В ночь на 6 октября над Россией сбили 251 дрон.