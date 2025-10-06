 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал о планах ЕС ввести санкции против рублевого стейблкоина

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против рублевого стейблкоина А7А5
ЕС хочет запретить любое участие европейцев в транзакциях с токенами, связанными с Россией. А7А5 первым в России получил квалификацию в качестве цифрового финансового актива, его можно использовать для трансграничных расчетов
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
ЕС рассматривает возможность введения санкций против рублевого стейблкоина А7А5, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

В конце сентября криптовалюта А7А5 первой в России получила квалификацию в качестве цифрового финансового актива. Теперь российские импортеры и экспортеры могут использовать ее как средство платежа для трансграничных расчетов.

По данным агентства, Брюссель хочет запретить любое прямое или косвенное участие европейцев в транзакциях с токенами. Под санкции также могут попасть несколько банков в России, Белоруссии и Центральной Азии, которые позволяют проводить транзакции, связанные с криптовалютой.

Токен А7А5 привязан к рублю в отношении 1:1, он эмитирован в Киргизии в феврале 2025 года.

В июле Евросоюз ввел санкции против платформы международных платежей A7, которая была запущена российским банком ПСБ (также находится под западными санкциями) осенью прошлого года. А7 принадлежит компания «А7-агент», гендиректором которой является молдавский бизнесмен Илан Шор. Летом он сообщил, что компания предлагает криптовалюту А7А5, первый в мире рублевый стейблкоин. В Молдавии Шор был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о хищении $1 млрд, он уехал из страны и получил гражданство России.

В А7 исключили влияние санкций на деятельность платформы. «Компания продолжает работу в штатном режиме. Все сервисы трансграничных расчетов доступны для клиентов без изменений и ограничений», — заявили там РБК.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, на которые ссылается Financial Times, Шор в 2024 году участвовал в переговорах с киргизским Keremet Bank с целью «создания хаба по обходу санкций». В январе банк попал под американские санкции.

В сентябре Шор, гендиректор платежной платформы А7, в рамках Московского финансового форума заявил: «Мы сделали прозрачный и честный бизнес: платим налоги и ведем деятельность открыто. Считаем, что он полезен для государства, потому что это альтернативная система платежей».

В Кремле заявляли, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Российские цифровые финансовые активы (ЦФА) представляют собой токенизированные версии реальных активов, которые выпускаются с применением технологии блокчейн. К этой категории не относятся криптовалюты или токены, которые торгуются на криптобиржах.

ЦФА выпускаются только через операторов, официально одобренных Банком России. К таким операторам относятся «Сбер», Альфа-банк, платформы «Атомайз», «Токеон» и другие.

В отличие от токенов, которые на крипторынке принято относить к категории токенизированных «активов реального мира» (real world asserts, RWA), ЦФА не используют публичные блокчейн-сети, а применяют частные блокчейны и собственные правила оцифровки активов.

Выпуск токенов А7А5 состоялся в феврале 2025 года в Киргизии, и на текущий момент их капитализация превышает 41 млрд руб. Транзакции в А7А5 проводятся через оператора информационной системы «Токеон», входящего в группу ПСБ.

