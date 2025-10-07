 Перейти к основному контенту
ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к бомбовым ударам. Видео

ФСБ опубликовала кадры задержания жителя Подольска за призывы к бомбардировкам
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ задержала жителя Подольска за призывы к бомбовым ударам. Видео
Video

Жителя подмосковного Подольска задержали по делу о призывах к бомбардировкам Москвы, видео опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как следует из оперативной видеосъемки, мужчину задержали во время выгула собаки.

«Мужики, вы чего? Вы меня с кем-то спутали», — говорит он на записи.

Один из сотрудников ФСБ пообещал: «Сейчас разберемся».

Затем на кадрах видно, как силовики осматривают телефон задержанного, после чего его доставляют в Главное следственное управление по городу Подольску.

В ФСБ отметили, что задержанный «осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции».

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в синагогах
Политика

Против мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, он арестован. Задержанный признал свою вину.

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего украинской разведке данные о позициях расположенных на полуострове зенитно-ракетных комплексов C-300.

По информации спецслужбы, мужчина был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Против него возбудили уголовное дело по ч. З ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 275 УК (государственная измена).

