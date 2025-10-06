 Перейти к основному контенту
Политика
0

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в синагогах

ФСБ показала видео задержания готовивших теракты в синагогах
Video

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры задержания выходцев из одной из стран Центральной Азии, готовивших теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях.

По данным спецслужбы, за подготовкой преступлений стояли сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

Видео состоит из нескольких частей. В первой части показаны задержания в Красноярске. На кадрах видно, как силовики заходят в квартиру и прижимают к стене мужчину, спрашивая его фамилию. Далее силовики задерживают другого мужчину, его валят на пол на улице в строящемся здании. Мужчины признаются, что хотели взорвать синагогу.

Во второй части видео показано задержание мужчины в Пятигорске. Его схватили, когда он шел мимо коттеджей. Мужчина сообщил, что хотел взорвать синагогу и признал вину.

На видео также показаны бутылки с зажигательной смесью и другие принадлежности для взрыва.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. По данным спецслужбы, за их подготовку отвечали сторонники запрещенной в России международной террористической организации.

Согласно материалам ФСБ, в Красноярске при подготовке подрыва самодельного взрывного устройства были задержаны «двое выходцев из одной из стран Центрально-Азиатского региона». Они, по данным спецслужбы, планировали взрыв на территории городской синагоги.

«Из оборудованного террористами в одном из заброшенных строений тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы», — сообщили в ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК, ч. 3 ст. 205.1 УК).

Софья Полковникова
ФСБ синагога Теракты
