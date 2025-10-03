 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
ФСБ задержала жителя Крыма, передавшего Украине данные о позициях С-300

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, передававшего украинской разведке данные о позициях расположенных на полуострове зенитно-ракетных комплексов C-300. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

В сообщении говорится, что мужчина 1972 года рождения был завербован главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Он должен был собирать разведданные про военные объекты в Крыму и готовить диверсионно-террористические акты. Так, мужчина в WhatsApp направил украинской стороне фото и видео, на которых запечатлены позиции двух зенитно-ракетных комплексов «С-300», и сообщил их координаты.

Кроме того, «по заданию куратора он изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства», говорится в сообщении, у мужчины изъяли «более одного килограмма пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два исполнительных устройства, электродетонатор, а также средства связи для конспиративного общения с куратором».

Подозреваемый в диверсиях ударил себя ножом при задержании. Видео
Общество

Против задержанного возбудили дело по ч. З ст. 222.1 Уголовного кодекса России — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств — и ст. 275 УК — государственная измена. Максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.

Мужчина признался в противоправной деятельности по заданию спецслужб Украины, его арестовали.

В марте силовики задержали жителя Керчи, который по заданию украинской военной разведки собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах в Крыму. По данным ФСБ, задержанный собирал сведения о феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте и других объектах в регионе и передавал собранную информацию украинской разведке для использования при нанесении ракетных ударов. Против задержанного завели дело о госизмене.

С-300 — семейство из более чем 15 вариантов ЗРС, предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. ЗРС этого типа были разработаны в СССР в первой половине 1970-х годов. Серийный выпуск системы (модификация С-300ПТ) был начат в 1975 году.

С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связаны до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

