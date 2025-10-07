Жителя Подольска задержали за призыв бомбить Москву
Житель подмосковного Подольска задержан по делу о призывах к бомбардировкам Москвы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Мужчина публиковал призывы в «публичных проукраинских каналах» в Telegram.
«Осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре г. Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции российской стороной, а также уничтожению предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в московском регионе», — сказано в сообщении.
Мужчину задержали во время выгула собаки, следует из оперативной видеосъемки. «Мужики, вы чего? Вы меня с кем-то спутали», — говорит он на записи. Один из сотрудников ФСБ пообещал: «Сейчас разберемся».
Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, он свою вину признал. У мужчины изъяли средства мобильной связи и носители информации. Его арестовали.
Ранее ФСБ в Забайкальском крае задержала сотрудника пожарной части по подозрению в госизмене и призывах к терроризму. По данным ведомства, 33-летний сотрудник пожарной части в Сети призывал к совершению террористических актов на территории России. Мужчина также собирал данные о российских военных.
