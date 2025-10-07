Жителя Подольска задержали за призыв бомбить Москву

ФСБ задержала жителя Подольска по делу о призывах к ВСУ бомбить Москву

Житель подмосковного Подольска задержан по делу о призывах к бомбардировкам Москвы, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина публиковал призывы в «публичных проукраинских каналах» в Telegram.

«Осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре г. Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции российской стороной, а также уничтожению предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в московском регионе», — сказано в сообщении.

Мужчину задержали во время выгула собаки, следует из оперативной видеосъемки. «Мужики, вы чего? Вы меня с кем-то спутали», — говорит он на записи. Один из сотрудников ФСБ пообещал: «Сейчас разберемся».

Возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы, он свою вину признал. У мужчины изъяли средства мобильной связи и носители информации. Его арестовали.

