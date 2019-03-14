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General Electric $13 (+26,21%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США отозвали всех дипломатов из Венесуэлы
Американские дипломаты будут и дальше поддерживать «демократические субъекты» в Венесуэле, а также следить за доставкой гуманитарной помощи в республику. Ранее дипломатическим работникам США дали 72 часа, чтобы покинуть республику
Территория посольства США в Каракасе (Фото: Лео Альварес / РИА Новости)

Все американские дипломаты покинули Венесуэлу, однако они продолжат свою работу из других мест. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters. Последние дипломаты уехали из страны в четверг, 14 марта, уточнили в Госдепе.

«Теперь американские дипломаты будут продолжать свою миссию из других мест, где они будут продолжать помогать в управлении потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократические субъекты, храбро сопротивляющиеся тирании», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео сообщал, что США на неделе намерены отозвать своих дипломатов из Венесуэлы. Их присутствие в стране стало «сдерживающим фактором для политики США», подчеркивал госсекретарь. Венесуэльские власти 13 марта дали американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули территорию республики.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце января разорвал дипломатические отношения с США, тогда же он дал американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули страну. Причиной стало признание Вашингтоном лидера оппозиционного венесуэльского парламента Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Его в этом статусе признали ряд европейских и латиноамериканских стран, в поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция, Куба и Боливия.

США добиваются смены власти в Венесуэле, это единственная цель вмешательства Вашингтона в дела боливарианской республики, заявлял постпред России при ООН Василий Небензя. По его оценкам, США и Великобритания за последнее время «ограбили венесуэльский народ» на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. Постпред потребовал от западных стран разблокировать счета Венесуэлы.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Венесуэла, американские дипломаты, Майк Помпео, Госдепартамент США
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