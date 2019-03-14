США отозвали всех дипломатов из Венесуэлы

Американские дипломаты будут и дальше поддерживать «демократические субъекты» в Венесуэле, а также следить за доставкой гуманитарной помощи в республику. Ранее дипломатическим работникам США дали 72 часа, чтобы покинуть республику

Территория посольства США в Каракасе (Фото: Лео Альварес / РИА Новости)

Все американские дипломаты покинули Венесуэлу, однако они продолжат свою работу из других мест. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters. Последние дипломаты уехали из страны в четверг, 14 марта, уточнили в Госдепе.

«Теперь американские дипломаты будут продолжать свою миссию из других мест, где они будут продолжать помогать в управлении потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократические субъекты, храбро сопротивляющиеся тирании», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео сообщал, что США на неделе намерены отозвать своих дипломатов из Венесуэлы. Их присутствие в стране стало «сдерживающим фактором для политики США», подчеркивал госсекретарь. Венесуэльские власти 13 марта дали американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули территорию республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце января разорвал дипломатические отношения с США, тогда же он дал американским дипломатам трое суток, чтобы они покинули страну. Причиной стало признание Вашингтоном лидера оппозиционного венесуэльского парламента Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Его в этом статусе признали ряд европейских и латиноамериканских стран, в поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция, Куба и Боливия.