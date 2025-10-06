 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Николаевский губернатор назвал «кайфовыми» условия жизни украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украинцам не на что жаловаться, условия, в которых они живут с начала боевых действий, гораздо лучше тех, в которых находятся люди в других странах с военными конфликтами, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Сравните, как живут в войне Афганистан, Йемен или Палестина. Извините, мы живем, кайфуя: с караоке, концертами, ресторанами и всем остальным. Нам жаловаться не на что, у нас очень хорошие условия, как бы это ни звучало во время войны», — сказал он.

При этом, по мнению Кима, существует большой разрыв между жизнью в условном прифронтовом Херсоне и Тернополе в глубоком тылу, поскольку жителей этих городов волнуют разные проблемы и вопросы. Также Ким заявил, что три с половиной года войны на Украине эквивалентны 15 годам во Второй мировой войне «из-за ускоренного развития событий и технологий, а это значит, что люди устали гораздо больше, чем тогда».

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины
Политика
Ангела Меркель

Ранее Ким заявил, что организаторы протестов на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах обещали очищение власти, при этом сами сейчас ездят на «Мерседесах». Он также призвал военных не идти в политику, поскольку они не понимают, насколько политика «сложная и грязная с точки зрения работы».

С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева на Украине действует военное положение и объявлена мобилизация. Последний раз их действие продлили в июле.

