Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Информация об этом размещена на сайте Верховной рады.
Согласно закону, оба продления вступят в силу 7 августа, они будут действовать 90 дней — до 5 ноября.
Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации 15 июля. Зеленский внес законопроект в Раду за день до этого.
С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева Верховная рада регулярно продлевает военное положение и мобилизацию примерно каждые 90 дней. Последний раз их продлили до 6 августа в середине апреля.
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