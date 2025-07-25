Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Информация об этом размещена на сайте Верховной рады.

Согласно закону, оба продления вступят в силу 7 августа, они будут действовать 90 дней — до 5 ноября.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации 15 июля. Зеленский внес законопроект в Раду за день до этого.

С начала вооруженного конфликта Москвы и Киева Верховная рада регулярно продлевает военное положение и мобилизацию примерно каждые 90 дней. Последний раз их продлили до 6 августа в середине апреля.