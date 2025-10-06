 Перейти к основному контенту
Николаевский губернатор раскритиковал «Мерседесы» организаторов майдана

Сюжет
Военная операция на Украине
Виталий Ким
Виталий Ким (Фото: Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Организаторы протестов на Майдане в Киеве в 2013-2014 годах обещали очищение власти, при этом сами сейчас ездят на «Мерседесах», заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью изданию «Главком».

«Вспомните, как после Майдана его представители зашли в Верховную раду и местные советы. И где они? Ездят на «Мерседесах». Огонь и вода в политике всегда проходят, а остается самое сложное — медные трубы, которые пройти очень трудно», — сказал Ким в ответ на вопрос, возможно ли очищение власти на Украине после окончания боевых действий.

Ким добавил, что, по его мнению, каждая политическая сила будет использовать военных для повышения своих рейтингов и заманивать их к себе всевозможными привилегиями. При этом сами военные не понимают, насколько политика «сложная и грязная с точки зрения работы», в связи с чем Ким призвал их не идти в политику и не принимать такие предложения.

Украинцы вышли на Майдан из-за законопроекта о наказании военных
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Протесты в Киеве начались в ноябре 2013 года после того, как президент Украины Виктор Янукович отказался от подписания соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. 20 февраля 2014 года противостояние сторонников оппозиции и сотрудников правоохранительных органов переросло в вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия. За три дня столкновений погибли 77 участников акции протеста и 16 сотрудников правоохранительных органов.

21 февраля Янукович и лидеры оппозиции подписали соглашение «Об урегулировании политического кризиса на Украине», которое предусматривало возврат к Конституции с поправками 2004 года, проведение досрочных выборов президента и формирование «правительства национального доверия». Однако затем Янукович покинул Киев, а 28 февраля появился в России, где на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что считает себя легитимным президентом Украины. С тех пор Янукович находится на территории России.

В мае 2014 года на внеочередных выборах президента Украины победил беспартийный кандидат Петр Порошенко, который получил 54,7% голосов. В 2015 году на Украине прошли выборы местных органов власти. Больше всего депутатов в местные органы власти провели «Блок Петра Порошенко» и партия «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Москва расценила произошедшее в Киеве в 2014 году как государственный переворот.

