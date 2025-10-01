РТС предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности

По данным РТС, сложности связаны с «продолжительными перебоями в поставках бензина», отрицательной рентабельностью розничного сектора и нехваткой товара. Если ситуация не изменится, это грозит закрытием частных АЗС

Фото: Александр Щемляев / Global Look Press

Рентабельность продажи бензина на автозаправках в настоящее время находится в отрицательной зоне, и некоторые независимые станции уже закрываются, указано в письме Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку (имеется в распоряжении РБК).

Письмо было отправлено 30 сентября, в нем РТС выделяет два ключевых вопроса в секторе. Во-первых, снижение производства и уменьшение биржевых продаж привели к росту оптовых цен, которые в ряде регионов стали выше розничных.

«С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ретейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — говорится в письме.

Во-вторых, наблюдается систематическое нарушение сроков отгрузки биржевого бензина. По данным РТС, объем отгрузок приобретенного товара значительно ниже объемов, предусмотренных заключенными сделками, а сроки доставки увеличиваются до 1,5–2 месяцев. В условиях предоплатной покупки биржевого товара эти факторы приводят к оттоку оборотного капитала и росту кредитной нагрузки, объясняет топливный союз.

«При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставкам биржевого товара, купленного независимыми покупателями», — отмечается в сообщении.

В ряде регионов также происходят продолжительные перебои с поставками бензина, а отрицательная рентабельность розничного сектора в сочетании с нехваткой товара привела к закрытию отдельных частных сетей АЗС.

Если ситуация будет развиваться в том же направлении, это «грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности», предупреждает РТС.

В конце августа на совещании у Новака сообщили, что Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах.

Тогда же вице-премьер поручил Минэнерго следить за ситуацией на рынке «для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте», а Минэкономразвития — «проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо».

Летом председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил о значительном росте оптовых цен на бензин: АИ-92 подорожал на 11 тыс. руб., АИ-95 — на 15 тыс. руб. В Крыму также наблюдался дефицит АИ-95 на заправках «Кедр». В Приморье дефицит зафиксировали на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт». Министр энергетики региона Елена Шиш тогда связала это с ростом турпотока и заполнением канистр жителями.

В Забайкалье в то же время временно ограничили продажу АИ-95 из-за сложностей с доставкой вагонов-цистерн. В Курильском районе продажа АИ-92 также была приостановлена.

В июле ФАС завела дело против «Газпром ГНП продажи» из-за снижения объема реализации бензина на бирже: с 20 мая по 27 июня продажи АИ-92 снизились на 74%, АИ-95 — на 50%. ФАС потребовала у «Газпрома» разъяснений.