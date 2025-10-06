Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения
Внуки президента России Владимира Путина поздравляют его с днем рождения как обычного дедушку с теплом и любовью, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он уточнил, что у Путина наверняка есть личные планы. "День рождения есть день рождения, но мне известно и о рабочих планах. Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил Песков.
Путин отмечает день рождения 7 октября, ему исполняется 73 года.
Во время прямой линии в 2017 году Путин рассказал, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое», но сказал, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.
Внуки президента могут свободно приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать о своем визите, об этом рассказал сам Путин весной.
В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В прошлом году вечером Путин встречался с лидерами СНГ на специальном заседании.
В 2023-м в свой день рождения Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. По этому случаю президенты обеих стран, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, приехали в резиденцию Путина. По итогам встречи президент пошутил, что они «сообразили на троих», поскольку Токаев и Мирзиёев остались на обед.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели
Лекорню объявил новый состав правительства Франции
Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации
Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус
Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля
На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов