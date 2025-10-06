 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Руслан Яроцкий / URA.ru / Global Look Press)

Внуки президента России Владимира Путина поздравляют его с днем рождения как обычного дедушку с теплом и любовью, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Он уточнил, что у Путина наверняка есть личные планы. "День рождения есть день рождения, но мне известно и о рабочих планах. Завтра во второй половине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - добавил Песков.

Путин отмечает день рождения 7 октября, ему исполняется 73 года.

Путин раскрыл, кто в его семье говорит по-китайски
Политика
Владимир Путин

Во время прямой линии в 2017 году Путин рассказал, что второй раз стал дедушкой. Он не назвал имена внуков, опасаясь, что их «не оставят в покое», но сказал, что гордится своими дочерями, и пожаловался на редкие встречи с внуками.

Внуки президента могут свободно приходить в Кремль, но стараются заранее предупреждать о своем визите, об этом рассказал сам Путин весной.

В начале сентября Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В прошлом году вечером Путин встречался с лидерами СНГ на специальном заседании.

В 2023-м в свой день рождения Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. По этому случаю президенты обеих стран, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, приехали в резиденцию Путина. По итогам встречи президент пошутил, что они «сообразили на троих», поскольку Токаев и Мирзиёев остались на обед.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

