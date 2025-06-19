Путин раскрыл, кто в его семье говорит по-китайски
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам на ПМЭФ, что у его внучки, которая свободно говорит на китайском, воспитательница из Пекина.
«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке», — поделился президент.
Ранее Путин говорил, что члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке, но не уточнял, кто именно.
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