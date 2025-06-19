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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин раскрыл, кто в его семье говорит по-китайски

Путин рассказал, что его внучка свободно говорит по-китайски с воспитательницей
Сюжет
ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам на ПМЭФ, что у его внучки, которая свободно говорит на китайском, воспитательница из Пекина.

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке», — поделился президент.

Ранее Путин говорил, что члены его семьи свободно разговаривают на китайском языке, но не уточнял, кто именно.

Путин рассказал, на каком иностранном языке говорят в его семье
Общество

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Полина Минаева
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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