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Политика ,  
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«Сообразили на троих». Путин рассказал, как праздновал день рождения

Путин сообщил о праздновании дня рождения с Токаевым и Мирзиёевым

«Сообразили на троих». Путин рассказал, как праздновал день рождения
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Президент России Владимир Путин отпраздновал свой день рождения 7 октября вместе с коллегами из Казахстана и Узбекистана — Касым-Жомарт Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Бишкеке, где проходит саммит глав стран СНГ.

7 октября Путину исполнился 71 год. В этот день он дал старт поставкам газа из России в Узбекистан через Казахстан. Токаев и Мирзиёев приезжали в резиденцию президента России.

После завершения официальных мероприятий лидеры стран «посидели» втроем, сообщил Путин. «Сообразили на троих», — сказал он.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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