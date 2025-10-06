Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против актрисы Яны Трояновой (признана Минюстом иноагентом), которая объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в ведомстве.
Следствие посчитала, что в интервью для YouTube-канала, вышедшем в июне 2024 года, Троянова призывала к насилию в отношении русских и высказывала «враждебно-ненавистническое отношение» к ним. Видеозапись с этими высказываниями была размещена в открытом доступе.
Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года актриса, имея статус иностранного агента, не подала в Минюст три обязательных отчета о своей деятельности — за первый квартал, первое полугодие и второй квартал 2025 года. Ранее она уже дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.
Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении Трояновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Таганский суд Москвы 27 августа оштрафовал актрису за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ей предстоит выплатить штраф в размере 45 тыс. руб. До этого Троянову уже штрафовали за аналогичные нарушения. Штрафы в размере 40 тыс. руб. она получила в апреле и марте.
Тремя днями ранее, 3 октября, Троянову объявили в международный розыск.
