Общество⁠,
0

Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск

Яна Троянова
Яна Троянова (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России) объявили в международный розыск. Об этом РБК сообщили в следственном управлении СК России.

В отношении Трояновой завершили расследование уголовного дела. Ее признали виновной в унижении чести и достоинства «по национальному признаку к русским». После этого ее объявили в международный розыск.

МВД объявило в розыск шеф-редактора The Insider Олевского
Общество
Тимур Олевский

27 августа Таганский суд Москвы оштрафовал Троянову за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Ей предстоит выплатить штраф в размере 45 тыс. руб.

Ранее Мосгорсуд назначил Трояновой два штрафа за то, что она не подавала информацию о деятельности иностранного агента. За это в апреле ее оштрафовали на 40 тыс. руб. Такой же штраф она получила в марте.

Иноагентом Троянову признали в ноябре 2023 года. Она попала в реестр за «распространение недостоверной информации» о решениях российских властей, выступление против действий России на Украине, а ее действия в Минюсте сочли формирующими негативный образ России. В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга она попала в июле 2024 года.

