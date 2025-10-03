 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову объявили иноагентом

В реестр иностранных агентов Минюст внес экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, режиссера Григория Амнуэля, бывшего московского муниципального депутата Марию Соленову и сетевой проект «I NEWS»
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

Минюст обновил реестр иностранных агентов и включил в него бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которая ворвалась в эфир с антивоенным плакатом. Также иноагентами объявлены кинорежиссер, сценарист Григорий Амнуэль, бывший московский муниципальный депутат Мария Соленова и сетевой проект «I NEWS».

Минюст утверждает, что все они распространяли недостоверную информацию о «принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике» и выступали против военной операции на территории Украины. Ведомство также указало, что Соленова «отождествляла Россию с террористической организацией», а Амнуэль «поддерживал» украинскую армию. Овсянникова, Амнуэль и Соленова так же, как и создатели проекта «I NEWS» не живут в России, отметили в Минюсте.

Госдума изменила условие для наказания иноагентов по УК
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Марина Овсянникова — российская тележурналистка. В марте 2022 года, будучи редактором на «Первом канале», во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. За это журналистку оштрафовали, после она уволилась и уехала в Германию. Летом того же года Овсянникова вернулась в Россию, где ее дважды оштрафовали. В августе в ее отношении возбудили уголовное дело о дискредитации армии, в октябре она сбежала из-под домашнего ареста и вместе с дочерью переехала в Париж.

Экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову объявили иноагентом
Video

Григорий Амнуэль — режиссер, продюсер и публицист. Работал в Московском театре Сатиры и Московском театре драмы и комедии на Таганке, в Союзе театральных деятелей СССР, в Госкино СССР. С 2002-го по 2008 год был ответственным секретарем парламентской группы Госдумы по связям с парламентами стран Бенилюкса.

Мария Соленова была муниципальным депутатом с 2017 по 2022 год. Сейчас живет в Германии.

На прошлой неделе в список иноагентов добавили медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, кинокритика Зинаиду Пронченко, журналиста Андрея Калитина, адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова, а также независимую литературную премию «ДАР». С учетом обновленных данных Минюста реестр иноагентов насчитывает 1087 имен и наименований организаций.

Милена Костерева Милена Костерева
Минюст иноагенты Марина Овсянникова
