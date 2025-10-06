 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами

Politico: Зеленский хочет переизбраться президентом Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Признаки скорого проведения выборов видны по поведению Зеленского, уголовным делам против украинских генералов и давлению на антикоррупционные ведомства, рассказывают источники Politico
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Власти Украины готовятся к возможному проведению выборов, пишет Politico со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга народа».

Такой вывод парламентарии сделали после закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским в сентябре. На ней украинский лидер «с оптимизмом смотрел на свои перспективы переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров», пишет издание.

Другой источник Politico, прежде занимавший должность министра на Украине, видит признаки скорых выборов в летней попытке лишить независимости главные антикоррупционное ведомства страны — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«После того, что произошло в июле с антикоррупционными органами, политика на Украине вернулась. Это невозможно скрыть», — сказал собеседник.

Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению»
Политика
Йенс Столтенберг

Несколько собеседников Politico обращают внимание на следствие против высшего командования ВСУ в связи с потерями, понесенными в 2022 году. «Это потенциальный рычаг давления, который помощники президента обдумывают, чтобы использовать против [бывшего главнокомандующего Валерия] Залужного», — сказал один из бывших министров.

Однако другой бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны не согласился с этим и заявил, что ни один из генералов не был настолько близок к Залужному или тесно связан с ним, а расследования проводятся в интересах закона, а не политики.

В феврале Верховная рада со второй попытки приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. Поддержали инициативу 268 депутатов, остальные 12 не голосовали. Постановление подчеркивает, что по Конституции президентом Украины остается Зеленский, а новый избирательный процесс состоится после установления мира.

Тогда же в Кремле заявили, что у Зеленского нет права на участие в переговорах из-за истечения сроков его полномочий, а для легитимизации мирных соглашений необходимо провести выборы, приостановленные из-за военного положения.

Трамп ответил на заявления о нелегитимности Зеленского
Политика

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024-го, но их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении, который прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Годом ранее на Украине отменили выборы в Верховную раду, исходя из тех же соображений.

Президент России Владимир Путин называл легитимной властью спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Последний в свою очередь подчеркивал, что Зеленский остается президентом Украины по Конституции.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина выборы президента
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото
Валерий Залужный
посол Украины в Великобритании, военный, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
Политика
Зеленский исключил парламентские выборы на Украине при военном положении
Политика
Зеленский пригрозил ответными ударами «принудить» Россию к дипломатии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Как профилактика меняет борьбу с главной причиной смертности в России Национальные проекты, 11:05
Как совместить работу и отдых в современном мегаполисе РБК и ГАЛС, 11:00
«РИА Новости» сообщили о непричастности лидера ОПГ к хищениям у солдат Общество, 10:49
Премьер Франции подал в отставку спустя меньше месяца в должности Политика, 10:48
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 10:44
Россиян предупредили о схеме мошенников с посылками из маркетплейсов Общество, 10:38
Индекс РТС впервые с 10 апреля опустился ниже 1000 пунктов Инвестиции, 10:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Меркель отказалась считать Орбана «троянским конем Путина» в ЕС Политика, 10:27
Гелик, подвинься. Пять необычных фишек Tank 700, о которых мало кто знает Авто, 10:26
В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами Политика, 10:22
Почему компании выпускают устаревшие продукты: топ-8 ошибок продуктологовПодписка на РБК, 10:22
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс Политика, 10:17