В Киеве рассказали о «возвращении политики» на Украину перед выборами

Признаки скорого проведения выборов видны по поведению Зеленского, уголовным делам против украинских генералов и давлению на антикоррупционные ведомства, рассказывают источники Politico

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Власти Украины готовятся к возможному проведению выборов, пишет Politico со ссылкой на источники в правящей партии «Слуга народа».

Такой вывод парламентарии сделали после закрытой встречи с президентом Владимиром Зеленским в сентябре. На ней украинский лидер «с оптимизмом смотрел на свои перспективы переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков, упрекая депутатов парламента, активистов гражданского общества и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнеров», пишет издание.

Другой источник Politico, прежде занимавший должность министра на Украине, видит признаки скорых выборов в летней попытке лишить независимости главные антикоррупционное ведомства страны — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

«После того, что произошло в июле с антикоррупционными органами, политика на Украине вернулась. Это невозможно скрыть», — сказал собеседник.

Несколько собеседников Politico обращают внимание на следствие против высшего командования ВСУ в связи с потерями, понесенными в 2022 году. «Это потенциальный рычаг давления, который помощники президента обдумывают, чтобы использовать против [бывшего главнокомандующего Валерия] Залужного», — сказал один из бывших министров.

Однако другой бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны не согласился с этим и заявил, что ни один из генералов не был настолько близок к Залужному или тесно связан с ним, а расследования проводятся в интересах закона, а не политики.

В феврале Верховная рада со второй попытки приняла резолюцию о полномочиях Зеленского. Поддержали инициативу 268 депутатов, остальные 12 не голосовали. Постановление подчеркивает, что по Конституции президентом Украины остается Зеленский, а новый избирательный процесс состоится после установления мира.

Тогда же в Кремле заявили, что у Зеленского нет права на участие в переговорах из-за истечения сроков его полномочий, а для легитимизации мирных соглашений необходимо провести выборы, приостановленные из-за военного положения.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024-го, но их не провели согласно закону о правовом режиме при военном положении, который прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. Годом ранее на Украине отменили выборы в Верховную раду, исходя из тех же соображений.

Президент России Владимир Путин называл легитимной властью спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Последний в свою очередь подчеркивал, что Зеленский остается президентом Украины по Конституции.