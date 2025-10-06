Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии

Шведская активистка Грета Тунберг входит в число более 70 задержанных разной национальности, которые будут депортированы из Израиля в понедельник, 6 октября. Их задержали на борту гуманитарной флотилии Global Sumud Flotilla в Газу, которую перехватили израильские власти. Об этом сообщает The Times of Israel.

Большинство освобожденных из-под стражи в Израиле будут доставлены в Грецию, откуда они смогут вылететь в свои государства, сообщили в воскресенье правительства их стран. Среди вылетающих из Израиля: 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов.

Все они находились на борту флотилии из 42 судов «Глобальный Сумуд», перевозившей активистов и политиков, которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа, где, по данным ООН, начался голод. Обвинение в геноциде Израиль отвергает.

В среду Израиль начал перехват судов в международных водах и задержал более 470 человек, находившихся на борту. По данным Times of Israel, всего на данный момент депортировали 170 активистов «Флотилии». Оставшиеся содержатся в тюрьме Кециот, условия содержания в которой, по словам их адвокатов, не соответствуют нормам.

По данным издания, Тунберг сообщила посольству Швеции, что страдает от обезвоживания, поскольку получает «недостаточное количество как воды, так и еды». В посольстве позже сообщили, что у активистки «появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы».

Экипаж обвинил израильское правительство в попытках запугать его. Команда заявила, что по радио поступали угрозы остановить и конфисковать суда, если они продолжат движение в сторону Газы.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа. В X после блокировки судов ведомство заявило, что единственная цель флотилии — «провокация».

После перехвата Израилем флотилии с Тунберг на борту в разных частях мира прошли массовые протесты. Израиль на дипломатическом уровне подвергся резкой критике. Колумбия выслала всех израильских дипломатов, Турция назвала операцию Израиля «актом террора», а правительства Ирландии, Бразилии, Мексики и Малайзии потребовали освободить своих граждан, задержанных на борту.

Ранее шведскую активистку депортировали из Израиля 10 июля после ее задержания в составе участников «Флотилия свободы», которые, по заявлению самих активистов, везли гуманитарную помощь в сектор Газа.