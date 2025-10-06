 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии

Шведская активистка Грета Тунберг входит в число более 70 задержанных разной национальности, которые будут депортированы из Израиля в понедельник, 6 октября. Их задержали на борту гуманитарной флотилии Global Sumud Flotilla в Газу, которую перехватили израильские власти. Об этом сообщает The Times of Israel.

Большинство освобожденных из-под стражи в Израиле будут доставлены в Грецию, откуда они смогут вылететь в свои государства, сообщили в воскресенье правительства их стран. Среди вылетающих из Израиля: 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов.

Все они находились на борту флотилии из 42 судов «Глобальный Сумуд», перевозившей активистов и политиков, которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа, где, по данным ООН, начался голод. Обвинение в геноциде Израиль отвергает.

В среду Израиль начал перехват судов в международных водах и задержал более 470 человек, находившихся на борту. По данным Times of Israel, всего на данный момент депортировали 170 активистов «Флотилии». Оставшиеся содержатся в тюрьме Кециот, условия содержания в которой, по словам их адвокатов, не соответствуют нормам.

Израиль задержал 70 человек с судов шедшей в Газу флотилии с Тунберг
Политика
Фото:GLOBAL SUMUD FLOTILLA / Reuters

По данным издания, Тунберг сообщила посольству Швеции, что страдает от обезвоживания, поскольку получает «недостаточное количество как воды, так и еды». В посольстве позже сообщили, что у активистки «появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы».

Экипаж обвинил израильское правительство в попытках запугать его. Команда заявила, что по радио поступали угрозы остановить и конфисковать суда, если они продолжат движение в сторону Газы.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа. В X после блокировки судов ведомство заявило, что единственная цель флотилии — «провокация».

После перехвата Израилем флотилии с Тунберг на борту в разных частях мира прошли массовые протесты. Израиль на дипломатическом уровне подвергся резкой критике. Колумбия выслала всех израильских дипломатов, Турция назвала операцию Израиля «актом террора», а правительства Ирландии, Бразилии, Мексики и Малайзии потребовали освободить своих граждан, задержанных на борту.

Ранее шведскую активистку депортировали из Израиля 10 июля после ее задержания в составе участников «Флотилия свободы», которые, по заявлению самих активистов, везли гуманитарную помощь в сектор Газа.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Грета Тунберг Израиль депортация флотилия Газа Греция
Материалы по теме
The Guardian узнала об обезвоживании Тунберг в камере с клопами в Израиле
Политика
Израиль заявил о доказательствах связи флотилии Тунберг с ХАМАС
Политика
Израиль задержал 70 человек с судов шедшей в Газу флотилии с Тунберг
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Грету Тунберг снова депортируют из Израиля после перехвата флотилии Политика, 06:07
Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 05:59
На Камчатке нашлась пропавшая группа из шести туристов Общество, 05:39
ТАСС узнал о задержании троих пособников Сулейманова в Дагестане Общество, 05:33
Цены на золото обновили исторический максимум Финансы, 05:25
Шестой за ночь аэропорт ограничил полеты Политика, 05:13
Bloomberg назвал возможного преемника Кука во главе Apple Бизнес, 04:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Польша аннулировала визы участникам конференции ОБСЕ из России Политика, 04:45
Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:32
Трамп объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден Политика, 03:45
Самолет попавшего под санкции США российского перевозчика побывал в ЮАР Политика, 03:17
Трамп анонсировал бой UFC в Белом доме на свой юбилей в 2026 году Спорт, 03:12
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям Общество, 03:00