В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Массовые протесты и забастовки прошли в разных частях мира после перехвата Израилем флотилии Global Sumud Flotilla, направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью и активистами, в том числе Гретой Тунберг. Об этом сообщает The Guardian.
Флотилия состояла примерно из 500 участников — парламентариев, юристов и правозащитников. После ее задержания израильскими силами тысячи людей вышли на акции солидарности в Италии, Бельгии, Германии, Аргентине, Греции и других странах.
В Италии прошли массовые демонстрации в Риме, Милане, Генуе, Неаполе и Болонье, участники блокировали вокзалы и требовали отставки премьера Джорджи Мелони. Два крупнейших профсоюза страны — CGIL и USB — объявили всеобщую забастовку, а также намерении блокировать порт Генуи.
Израиль на дипломатическом уровне подвергся резкой критике. Колумбия выслала всех израильских дипломатов, Турция назвала операцию Израиля «актом террора», а правительства Ирландии, Бразилии, Мексики и Малайзии потребовали освободить своих граждан, задержанных на борту, пишет The Guardian.
«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит более чем из 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.
Вечером 1 октября израильские корабли блокировали флотилию, когда та находилась в нескольких часах пути от Газы. Флотилия сообщила, что на ее суда поднялись военнослужащие. Перехват там назвали незаконным.
Израильская сторона утверждает, что флотилия приближалась к зоне боевых действий и что единственная цель флотилии — «провокация». Флотилии предлагали доставлять помощь в сектор Газа другими способами, заявили в МИД страны.
