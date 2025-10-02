 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Протесты в Риме на площади Пьяцца-дей-Чинквеченто после того, как израильские суда блокировали флотилию &laquo;Сумуд&raquo;, 1 октября 2025 год
Протесты в Риме на площади Пьяцца-дей-Чинквеченто после того, как израильские суда блокировали флотилию «Сумуд», 1 октября 2025 год (Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Globa Look Press)

Массовые протесты и забастовки прошли в разных частях мира после перехвата Израилем флотилии Global Sumud Flotilla, направлявшейся в сектор Газа с гуманитарной помощью и активистами, в том числе Гретой Тунберг. Об этом сообщает The Guardian.

Флотилия состояла примерно из 500 участников — парламентариев, юристов и правозащитников. После ее задержания израильскими силами тысячи людей вышли на акции солидарности в Италии, Бельгии, Германии, Аргентине, Греции и других странах.

В Италии прошли массовые демонстрации в Риме, Милане, Генуе, Неаполе и Болонье, участники блокировали вокзалы и требовали отставки премьера Джорджи Мелони. Два крупнейших профсоюза страны — CGIL и USB — объявили всеобщую забастовку, а также намерении блокировать порт Генуи.

Колумбия выслала дипломатов Израиля после задержаний на кораблях в Газу
Политика
Густаво Петро

Израиль на дипломатическом уровне подвергся резкой критике. Колумбия выслала всех израильских дипломатов, Турция назвала операцию Израиля «актом террора», а правительства Ирландии, Бразилии, Мексики и Малайзии потребовали освободить своих граждан, задержанных на борту, пишет The Guardian.

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит более чем из 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.

Вечером 1 октября израильские корабли блокировали флотилию, когда та находилась в нескольких часах пути от Газы. Флотилия сообщила, что на ее суда поднялись военнослужащие. Перехват там назвали незаконным.

В Европе прошли протесты после перехвата Израилем флотилии Тунберг
Video

Израильская сторона утверждает, что флотилия приближалась к зоне боевых действий и что единственная цель флотилии — «провокация». Флотилии предлагали доставлять помощь в сектор Газа другими способами, заявили в МИД страны.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Грета Тунберг флотилия протесты
Материалы по теме
Колумбия выслала дипломатов Израиля после задержаний на кораблях в Газу
Политика
Израиль задержал 70 человек с судов шедшей в Газу флотилии с Тунберг
Политика
Израиль блокировал флотилию с Тунберг, везущую помощь для сектора Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
В НХЛ канадский хоккеист получил максимальный штраф за удар россиянина Спорт, 10:12
Пограничники в США позвали на работу лозунгом «Америка для американцев» Политика, 10:11
Названы округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки за квартал Недвижимость, 10:10
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Какие изменения можно вносить в чужой софт, чтобы не нарушить законПодписка на РБК, 10:01
Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Московской области Общество, 09:46
Forbes узнал, что «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Общество, 09:44
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Какие проблемы возникают у бизнеса с налоговой из-за криптовалютыПодписка на РБК, 09:35
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков Политика, 09:34
«Росатом» спроектирует плавучую фабрику для добычи цинка на Новой Земле Бизнес, 09:34
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:31
«Ъ» узнал об очередях на границе России и Казахстана с грузами из Китая Экономика, 09:29
Супруги и пятилетняя дочь пропали во время турпохода в Красноярском крае Общество, 09:21
Аренда жилья в мегаполисах подорожала на 11% за третий квартал 2025 года Недвижимость, 09:07