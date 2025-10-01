Израиль блокировал флотилию с Тунберг, везущую помощь для сектора Газа

Блокированы по меньшей мере два судна флотилии, на их борт, как сообщил экипаж, поднялись израильские военные. Израиль считает флотилию связанной с ХАМАС и препятствует ее приближению к Газе

Фото: Global Sumud Flotilla / Reuters

Израильские суда блокировали флотилию «Сумуд» («Флотилия стойкости»), которая направляется с гуманитарной миссией к берегам сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

Флотилия сообщила, что на борта ее кораблей поднимаются военнослужащие. Перехват там назвали незаконным.

Как сообщает Al Jazeera, израильские силовики задержали членов экипажа двух кораблей — «Альма» и «Сирус». Незадолго до перехвата израильские ВМС потребовали от флотилии изменить курс и направиться в сторону порта Ашдод (расположен на западном побережье Израиля).

На борту одного из кораблей находится шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Трекер на сайте флотилии показывает, что около 40 судов находятся неподалеку от побережья Израиля и сектора Газа, большинство держат курс на последний. Суда «Альма» и «Адара» значатся в статусе «перехвачен». Ранее экипаж флотилии сообщил в X, что она находится в нескольких часах пути от эксклава.

Флотилия незадолго до перехвата заявила, что засекла на радаре более 20 неопознанных судов всего в 3 морских милях (5,5 км от нее). Экипаж допускал, что это может быть признаком подготовки морской блокады. В 21:34 мск команда сообщила о перехвате нескольких кораблей, стрим с места событий был прекращен — экипаж заявил об отключении камер.

Экипаж обвинил израильское правительство в попытках запугать его через радио. Команда заявила, что поступали угрозы остановить и конфисковать суда, если они продолжат движение в сторону Газы.

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит из более чем 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран. Инициатива получила поддержку более десяти министров иностранных дел, итальянских политиков и политических партий, депутатов парламентов Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа. В X, после блокировки судов ведомство заявило, что единственная цель флотилии — «провокация», и что ей предлагали доставлять помощь в сектор Газа другими способами.

«Израильские ВМС обратились к флотилии ХАМАС-Сумуд с просьбой изменить курс. Израиль сообщил флотилии, что она приближается к зоне активных боевых действий и нарушает законную морскую блокаду», — сказано в заявлении МИДа.

Ранее, 1 октября, общественный израильский вещатель Kan сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится «взять под контроль» флотилию с помощью морских коммандос и военных кораблей. Согласно планам, Израиль не будет буксировать все входящие во флотилию суда, а некоторые потопит в море, уточнил Kan.

Газета «Маарив» писала, что в последние несколько дней представители Израиля встречались с различными европейскими чиновниками и «дали им понять, что не намерены допустить захода судов в Газу». Флотилию сопровождали итальянские и испанские военные корабли, однако в ЦАХАЛ, как сообщала «Маарив», считали, что они не будут пересекать территориальные воды Израиля и не станут препятствовать задержанию судов при их заходе на израильскую территорию.