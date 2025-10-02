 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
0

Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля перехватила четыре судна флотилии «Сумуд», направлявшихся к сектору Газа для передачи гуманитарной помощи, и задержала порядка 70 активистов, сообщил телеканал Al Jazeera депутат Европейского парламента от Франции Рима Хассан, находившаяся на борту одного из кораблей.

В израильском МИД подтвердили остановку части флотилии и сообщили, что пассажиров кораблей, среди которых находится экоактивистка Грета Тунберг, направили в израильский порт.

«Уже несколько судов флотилии «Сумуд» были благополучно остановлены, а их пассажиры доставлены в израильский порт», — говорится в сообщении МИДа в соцсети X.

Как пишет The Times of Israel, военно-морские силы Израиля перехватили как минимум 6 из 47 направлявшихся к сектору Газа судов.

Израиль блокировал флотилию с Тунберг, везущую помощь для сектора Газа
Политика
Фото:Global Sumud Flotilla / Reuters

В «Сумуд» заявили, что одно из их судов «Флорида» намеренно протаранили, а два других корабля «Альма» и «Сирус» обстреляли из водометов.

Трекер на сайте флотилии показывает, что десятки судов находятся неподалеку от побережья Израиля и сектора Газа.

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит из более чем 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.

Инициатива получила поддержку более десяти министров иностранных дел, итальянских политиков и политических партий, депутатов парламентов Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа. В X, после блокировки судов ведомство заявило, что единственная цель флотилии — «провокация», и что ей предлагали доставлять помощь в сектор Газа другими способами.

