Грету Тунберг депортировали из Израиля
Шведскую активистку Грету Тунберг выслали из Израиля, она направится сначала во Францию, а оттуда — в Швецию, сообщила пресс-служба израильского министерства иностранных дел.
«Грета Тунберг только что покинула Израиль рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении.
В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гуманитарную помощь. В ночь на 9 июня судно задержал израильский морской спецназ.
10 июня МИД написал, что пассажиры «Яхты для селфи» — так ведомство назвало Madleen — уже прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои страны.
«Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судом в соответствии с израильским законодательством для вынесения решения о депортации», — написал МИД.
Представительница флотилии Хуваида Арраф заявила о нарушении Израилем международного права из-за ограничения доступа в Газу. Израильские власти, в свою очередь, рассматривают попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие группировке ХАМАС.
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