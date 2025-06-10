Грету Тунберг депортировали из Израиля

Грета Тунберг (Фото: МИД Израиля)

Шведскую активистку Грету Тунберг выслали из Израиля, она направится сначала во Францию, а оттуда — в Швецию, сообщила пресс-служба израильского министерства иностранных дел.

«Грета Тунберг только что покинула Израиль рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении.

В начале июня участники коалиции «Флотилия свободы» на судне Madleen вышли из порта Сицилии, чтобы добраться до сектора Газа. На борту находились 12 человек, в том числе Тунберг. Активисты заявили, что хотели доставить в анклав символическую гуманитарную помощь. В ночь на 9 июня судно задержал израильский морской спецназ.

10 июня МИД написал, что пассажиры «Яхты для селфи» — так ведомство назвало Madleen — уже прибыли в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь из Израиля и вернуться в свои страны.

«Те, кто откажется подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судом в соответствии с израильским законодательством для вынесения решения о депортации», — написал МИД.

Представительница флотилии Хуваида Арраф заявила о нарушении Израилем международного права из-за ограничения доступа в Газу. Израильские власти, в свою очередь, рассматривают попытки нарушить морскую блокаду сектора Газа как сознательное содействие группировке ХАМАС.