Политика⁠,
0

Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Ярославля приостановил полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в телеграм-канале.

С начала суток аналогичные меры ввели также в аэропортах Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода и Краснодара. Кроме того, вечером 5 октября ограничения на полеты вводили в авиагаванях Тамбова и Саратова. В последнем меры к моменту публикации сняли. 

Три российских аэропорта приостановили полеты
Политика

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Аэропорт Ярославля также приостанавливал полеты в ночь на 5 октября.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

