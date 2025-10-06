Пятый за ночь российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Ярославля (Туношна) приостановил прием и отправку рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он в телеграм-канале.

С начала суток аналогичные меры ввели также в аэропортах Сочи, Геленджика, Нижнего Новгорода и Краснодара. Кроме того, вечером 5 октября ограничения на полеты вводили в авиагаванях Тамбова и Саратова. В последнем меры к моменту публикации сняли.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Аэропорт Ярославля также приостанавливал полеты в ночь на 5 октября.