Общество⁠,
Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ограничены прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Несколько часов назад аналогичные ограничения ввели в аэропорту Тамбова.

Аэропорт Тамбова временно закрыли для полетов
Политика

В последний раз аэропорт Нижнего Новгорода закрывали для полетов предыдущей ночью.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Этой ночью тревогу в связи с угрозой удара БПЛА объявили в нескольких районах Воронежской области.

Наталия Анисимова
Нижний Новгород аэропорты Росавиация
