Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ограничены прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.
Несколько часов назад аналогичные ограничения ввели в аэропорту Тамбова.
В последний раз аэропорт Нижнего Новгорода закрывали для полетов предыдущей ночью.
Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Этой ночью тревогу в связи с угрозой удара БПЛА объявили в нескольких районах Воронежской области.
