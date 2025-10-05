Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ограничены прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры нужны для обеспечения безопасности полетов, уточнил он.

Несколько часов назад аналогичные ограничения ввели в аэропорту Тамбова.

В последний раз аэропорт Нижнего Новгорода закрывали для полетов предыдущей ночью.

Ограничения в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников. Этой ночью тревогу в связи с угрозой удара БПЛА объявили в нескольких районах Воронежской области.