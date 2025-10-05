Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов

Аэропорт Саратова (Гагарин) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Ограничения на прием и отправку рейсов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников.

Примерно за полтора часа до введения ограничений в саратовской аэропорту аналогичные меры ввели в аэропорту Тамбова — в 21:07 мск.

В ночь на 5 октября ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в аэропортах Тамбова, Нижнего Новгорода и Ярославля. Утром во всех воздушных гаванях ограничения сняли.

В предыдущий раз ограничения в аэропорту Саратова вводили в 23:00 мск 3 октября.